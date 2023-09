Reiten Topfit auf den Punkt in vier von fünf Championaten

(red) Vor vier Jahren fand das letzte Landeschampionat statt. Es folgten eine Corona-Zwangspause und danach eine schöpferische Phase, denn die Landesmeisterschaft der Vereinsmannschaften aus Rheinland-Pfalz hatte in den Jahren zuvor stetig an Beteiligung eingebüßt. Mit neuem Ausrichtungsmodus feierte das Landeschampionat am vergangenen Wochenende in Rheinböllen sein Comeback – mit überragendem Erfolg für den Reitverein Schweich.