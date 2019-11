Bundestrainer : Becker hadert: Verband gibt Pferd an niederländischen Reiter

Becker hadert: Verband gibt Pferd an niederländischen Reiter

Stuttgart Bundestrainer Otto Becker hat kritisiert, dass eines der talentiertesten Springpferde des Landes vom Holsteiner Verband einem niederländischen und nicht einem einheimischen Reiter zur Verfügung gestellt wird.

Der Sieben Jahre alte Hengst Million Dollar wechselt nach Angaben des Zuchtverbandes in den Stall des ehemaligen Weltmeisters Jos Lansink in Belgien. Das bisher hauptsächlich in der Zucht eingesetzte Pferd werde zukünftig vom Niederländer Frank Schuttert geritten, dem bei Lansink angestellten U21-Europameister von 2013.