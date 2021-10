Springreiten : Bereits zwei Turnier-Absagen vor Weltcup-Start

Die Veranstaltung in Leipzig ist in diesem Jahr keine der Etappen des Weltcups, sondern das Finale. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin Die Weltcup-Saison der Springreiter startet mit elf statt der geplanten 13 Etappen in der Westeuropa-Liga. Die Turniere in Stuttgart und Helsinki sind bereits vor dem Beginn der wichtigsten Hallen-Serie am Wochenende in Oslo abgesagt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Alle anderen haben gesagt, dass sie ihr Turnier machen wollen“, sagte der Turnier-Organisator Volker Wulff. Seine Veranstaltung in Leipzig ist in diesem Jahr keine der Etappen des Weltcups, sondern das Finale.

Beim Final-Turnier soll am zweiten April-Wochenende 2022 nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder ein Weltcup-Sieger ermittelt werden. Zuletzt waren die Weltcup-Finals in Las Vegas und Göteborg abgesagt worden.

Beim Dressur-Weltcup, der eine Woche später im dänischen Herning beginnen soll, sieht es ähnlich aus. Zwei Stationen in Westeuropa sind bereits abgesagt: Stuttgart und Salzburg. Nur neun statt elf Etappen stehen derzeit noch im Kalender des Weltverbandes FEI, darunter das traditionsreiche Hallenturnier Mitte Februar in Neumünster.