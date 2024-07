Faszination Springreiten Bitburger Reitturnier: Wo Pferd und Reiter einander vertrauen müssen

Bitburg · Als zweite große Veranstaltung in diesem Jahr lud der Reit-, Zucht- und Fahrverein Bitburg am Wochenende nationale wie internationale Springreiter in die Eifel. Unter den Teilnehmern waren neben Profis auch Nachwuchstalente.

28.07.2024 , 15:21 Uhr

Link zur Paywall Reitturnier in Bitburg 48 Bilder Foto: Andreas Sommer

Von Andreas Sommer