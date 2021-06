Turnier in Sopot : Deutsche Springreiter gewinnen Nationenpreis in Polen

Sopot Die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter hat beim Turnier in Sopot ihren ersten Nations-Cup-Saisonsieg gefeiert.

Fehlerfrei in beiden Runden ritten drei Paare: Maurice Tebbel aus Emsbüren mit Don Diarado, Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai und André Thieme (Plau am See) mit Chakaria. Das Streichergebnis in beiden Umläufen lieferte Marcus Ehning aus Borken mit Funky Fred.