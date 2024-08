Sport-Event des Wochenendes: Schweicher Reitertage Die kleine Schwester des Hamburger Derbys

„Gut, ja, mehr Tempo, mehr Tempo, oh nein, gerissen“ – die Besucher bei den Schweicher Reitertagen fiebern an der Reitsportanlage Gosert mit. Nah am Platz können sie miterleben, wie ihre Favoriten abschneiden. Regional bekannte Reiter wie Jörg Ruppert aus Esch, Ralf Jünger aus Mayen, Hans-Günter Klein aus Namborn oder Hausherr Dominic Gosert sind zur Veranstaltung des Reitvereins Schweich gekommen. Ein großer Teil der Pferde und Reiter sind aber aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Luxemburg und dem Saarland angereist. Der Jugend-Europameister ist ebenfalls da, kann sich aber nicht platzieren.