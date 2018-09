später lesen Vielseitigkeits-WM Direkt nach vergebener Gold-Chance geht es für Klimke heim FOTO: Stefan Lafrentz FOTO: Stefan Lafrentz Teilen

Ingrid Klimke hat auf dem zehnstündigen Rückflug viel Zeit, um nach ihrer verpassten Gold-Chance die Gedanken zu sortieren. Kurz nach Siegerehrung, Dopingprobe und Pressekonferenz ging es für die Vielseitigkeitsreiterin zum Flughafen in Charlotte, in den Flieger zurück in die Heimat. dpa