Vier Starts, vier Siege : Dressur-Olympiasiegerin Werth in Achleiten nicht zu schlagen

Dressur-Olympiasiegerin Werth in Achleiten nicht zu schlagen

Achleiten Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth war die überragende Reiterin beim Dressur-Turnier im österreichischen Achleiten.

Die 51-Jährige aus Rheinberg kam am Wochenende bei vier Starts zu vier Siegen. Nachdem sie zum Auftakt mit Weihegold und Quantaz jeweils einen Grand Prix gewonnen hatte, war sie auch am Sonntag im Grand Prix Special und in der Kür nicht zu schlagen.