Olympische Spiele : Dressur-Team in Gold-Form: Qualifikation klar dominiert

Dressur-Team in Gold-Form: Qualifikation klar dominiert

Die deutsche Dressur-Mannschaft um Isabell Werth feierte in Tokio einen Auftakt nach Maß. Foto: Friso Gentsch/dpa

Tokio Die deutsche Dressur-Mannschaft gewinnt bei den Olympischen Spielen in Tokio überlegen die Qualifikation. Das Trio startet nun als klarer Favorit in den Teamwettbewerb.

Wer soll dieses Team stoppen? Die deutsche Dressur-Mannschaft hat sich im ersten Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio bereits in Gold-Form präsentiert.

Das Trio startet nach dem deutlichen Sieg in der Qualifikation als klarer Favorit in den Teamwettbewerb am Dienstag (10.00 Uhr). „Das war ein Einstieg nach Maß“, lobte Bundestrainerin Monica Theodorescu. „Es geht kaum besser.“