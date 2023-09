Wertungsprüfungen für die Meisterschaften des Pferdesportverbandes Moselland für Jugendliche und Amateure sowie das Finale um den „Barena-Förder-Cup 2022 Erste Pellinger Dressurtage ein voller Erfolg

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte richtete der Pferdesportverein Trier-Pellingen e.V. ein Dressurturnier aus. Eine rundum gelungene Veranstaltung, die am 23. und 24. September auf der Reitanlage der Familie Kröninger am Höthkopf in Pellingen stattfand und bei gutem Wetter und ebenso guter Organisation den Ruf nach „Mehr“ nach sich zog. Und so erklärte Organisationsleiter Martin Kröninger am Ende der Veranstaltung, dass die Pellinger Dressurtage in 2024 ihre Fortsetzung erfahren werden. Mit den „Pellinger Dressurtagen“ bereichert eine neue Reitsportveranstaltung die Sportevents der Region. Es fanden die letzten entscheidenden Wertungsprüfungen für die Meisterschaften des Pferdesportverbandes Moselland für Jugendliche und Amateure sowie das Finale um den „Barena-Förder-Cup 2022“ statt. Das Team der PSG Trier-Pellingen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie Besucherinnen und Besucher waren begeistert vom Ablauf und der positiven Resonanz und freuen sich schon auf die Wiederholung im kommenden Jahr. Ein besonderer Dank der Veranstalter ging an die Richter Sonja Meyer, Uta Rosenau und Mario Schreiber, die über beide Tage zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben.