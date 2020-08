Wenig Turniere : Es geht um die Existenz: Corona verändert den Reitsport

Springreiter Marcus Ehning in Aktion,. Foto: Thomas Frey/dpa

Saint-Tropez Ausgefallene Turniere, abgesagte Serien: Die Corona-Auswirkungen auf den Pferdesport sind enorm. „Das hat nichts mit dem Top-Sport zu tun, wie wir ihn bisher kannten“, sagt der Bundestrainer.

Trotz der Reisewarnung der Bundesregierung hat sich Marcus Ehning auf den Weg an die Côte d'Azur gemacht. Der Springreiter will dort keinen Urlaub machen, sondern seiner Arbeit nachgehen.

In der Nähe von Saint-Tropez reitet der dreimalige Weltcup-Sieger in diesen Tagen trotz des gestiegenen Corona-Risikos bei einem Fünf-Sterne-Turnier, um Geld zu verdienen. „Wir können froh sein, dass es so einen Veranstalter gibt“, sagte Ehning.