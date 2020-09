Galopp-Dachverband : Ex-DOSB-Chef Vesper bleibt Präsident von Deutscher Galopp

Iffezheim Der langjährige Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Michael Vesper, bleibt Präsident von Deutscher Galopp.

Der 68-Jährige wurde am 7. September in Iffezheim als Chef des Dachverbands des Rennsports mit Sitz in Köln bestätigt. Vesper hat das Amt seit März 2018 inne. Die Wahl war nach einer Umbenennung des einstigen Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen und einer neuen Satzung notwendig geworden.