später lesen Zeitspringen Felix Haßmann gewinnt Eröffnungsspringen in München FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Twittern

Teilen



Felix Haßmann hat beim Reitturnier in München das Eröffnungsspringen gewonnen. Der 32-Jährigen aus Lienen siegte in der Olympiahalle in dem Zeitspringen auf Balance nach einem fehlerlosen Ritt in 45,10 Sekunden. dpa