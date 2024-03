Reitsport Faszination Ausbildung am Boden Fortbildung für Turnierfachleute und Richter zur Faszination Ausbildung am Boden in Pellingen ein großer Erfolg

„Die Ausbildung am Boden fasziniert immer mehr Pferdeliebhaber im In- und im Ausland. Mit weit über 1000 Lehrgangsteilnehmern jährlich und mehreren Lehrgängen pro Woche ist die Nachfrage aus ganz Deutschland und dem Ausland allein nicht mehr zu stemmen. Damit wir noch mehr Menschen erreichen können, habe ich ein internationales Trainernetzwerk gegründet. Ich freue mich sehr über dieses tolle Team! Die Trainer begleiten mich alle seit langem und sind von mir ausgebildet worden. Alle Trainer sind im Besitz einer gültigen FN-Trainerlizenz. Sie leben die Ausbildung am Boden und bieten auf ihren Reitanlagen unterschiedliche Trainingsformate mit Schul- oder Privatpferden an. In regelmäßigen Abständen finden Trainernetzwerkstreffen mit einem vielfältigen Weiterbildungsprogramm statt. Wir sind in engem Austausch und arbeiten als Team gemeinsam an verschiedenen Projekten. Nur die hier aufgeführten Trainer sind Teil meines Netzwerkes. Sie arbeiten nach meiner Methode und bilden sich regelmäßig fort. Mithilfe der Trainer werden wir in verschiedenen Regionen Leistungszentren der Ausbildung am Boden gründen. Das erste Leistungszentrum Ausbildung am Boden wurde im Mai 2022 am Niederrhein gegründet“, sagt die Leiterin des Internationalen Netzwerks, Frau Dr. Claudia Münch.