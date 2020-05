Frühjahrs-Meeting : Galopper Namos und Nica gewinnen Hauptrennen in Iffezheim

Galopper Namos und Nica gewinnen Hauptrennen in Iffezheim

Iffezheim Der Hengst Namos und die Stute Nica haben auf der Galopprennbahn in Iffezheim die beiden sportlich wichtigsten Rennen am ersten von zwei Renntagen des verkürzten Frühjahrs-Meetings gewonnen.

In der mit 35.000 Euro dotierten 42. Badener Meile setzte sich die von Adrie de Vries gerittene fünf Jahre alte Stute Nica mit kurzem Kopf Vorteil gegen Aviateur unter Filip Minarik durch, Rang drei ging an Ninario unter Marco Casamento. Die von Andreas Bolte in Lengerich trainierte Nica erreichte beim zwölften Start ihren vierten Sieg.