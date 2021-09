Pferdesport : Heim-Europameisterschaft: Springreiter peilen Edelmetall an

Riesenbeck Für die deutschen Springreiter beginnt an diesem Mittwoch die Heim-Europameisterschaft. Im westfälischen Riesenbeck soll es besser laufen als bei den Olympischen Spielen.

Die EM beginnt mit der Teamwertung, die aus drei Teilen besteht. Nach dem Zeitspringen am Mittwoch gibt es an den beiden folgenden Tagen jeweils eine Runde des Nationenpreises. Anders als in Tokio besteht eine Mannschaft aus vier Paaren, und es gibt ein Streichergebnis. Das heißt, dass nur die drei besten Ergebnisse pro Wertungsprüfung und Mannschaft zählen und das schlechteste gestrichen wird. Am Sonntag geht es in zwei weiteren Runden um die Einzel-Medaillen.

An drei Tagen gibt es von der EM TV-Übertragungen. Die erste Runde des Nationenpreises läuft am Donnerstag von 12.45 Uhr an im Spartensender One, die zweite am Freitag ab 15.00 Uhr im ZDF. Auch das Einzelfinale am Sonntag zeigt das ZDF am Sonntag ab 15.45 Uhr. Weitere Bilder gibt es im Internet bei „clipmyhorse.tv“.