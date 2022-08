Titelkämpfe in Dänemark : Keine Einzel-Medaille nach Corona-Schock bei Dressur-WM

Herning Der britische Dressurreiter Gareth Hughes startet trotz Corona-Infektion bei der WM. Die Konkurrenz ist entsetzt. Sportlich gibt es für das deutsche Team am Tag nach dem Ärger nichts zu gewinnen.

Verärgert waren Werth und Co. aber nicht wegen der Platzierungen, sondern wegen der verschwiegenen Corona-Infektion des britischen Reiters Gareth Hughes. Der Brite war trotzdem geritten und hatte andere Teilnehmer am Sonntagabend ungeachtet seiner Covid-Erkrankung umarmt.

„Da ist kein Respekt den anderen gegenüber“

„So etwas macht man einfach nicht“

„Wir standen alle dicht an dicht“, sagte die neunmalige Weltmeisterin Werth über die Siegerehrung auf dem Podium, sie selber habe Hughes nicht umarmt. Die 53-Jährige aus Rheinberg fügte an: „Ich habe ja schon einiges erlebt, aber das ist echt strange.“ Ingrid Klimke sagte: „Ich war fassungslos. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihm nicht gratuliert.“

Die deutsche Delegation bei der Dressur-WM in Dänemark wird trotz des Rittes des corona-infizierten Briten keinen Protest einlegen. „Nein, das werden wir nicht machen“, sagte Equipe-Chef Klaus Roeser der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist nicht unser Stil, sportlich ist es entschieden.“ Ohne das Ergebnis des infizierten Hughes hätten in Herning nicht die Briten den zweiten Platz hinter Dänemark belegt, sondern Deutschland. Schweden hätte Bronze geholt.

In Dänemark gibt es derzeit keine Beschränkungen

Der Weltverband FEI habe erst „während der Pressekonferenz im Anschluss an die Medaillenverleihung“ erfahren, „dass Gareth Hughes positiv auf Covid getestet worden war“, sagte eine Sprecherin am Montag. Die Verbandssprecherin fügte an: „In Dänemark gibt es derzeit keine staatlichen Covid-19-Beschränkungen und keine Anforderungen für Covid-Tests bei der Einreise in das Land.“