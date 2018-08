später lesen Springreiten Ludger Beerbaum Dritter der Global Champions Tour in London FOTO: Britta Pedersen FOTO: Britta Pedersen Teilen

Springreiter Ludger Beerbaum hat den Sieg bei der Global Champions Tour in London knapp verpasst. Der viermalige Olympiasieger kam in London in der mit 300.000 Euro dotierten Prüfung auf Platz drei. dpa