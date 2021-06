Pferdesport : Michael Jung reitet zur Meisterschaft - und nach Tokio

Luhmühlen Michael Jung ist schon in Olympia-Form. Der 38-Jährige gewinnt die deutsche Meisterschaft und führt das Tokio-Team an. Zwei Reiterinnen soll das Trio ergänzen.

Jung feierte in Abwesenheit der auch in Japan verletzt fehlenden Titelverteidigerin Ingrid Klimke auf Chipmunk einen Start-Ziel-Sieg in der Westergellerser Heide. Mit nur 21,4 Strafpunkten gewann der dreimalige Olympiasieger vor Auffarth mit Viamant du Matz (27,1) und Krajewski mit Amande de B’Néville (27,9).

In Tokio will Melzer Paare an den Start bringen, „die auch für Einzelmedaillen in Frage kommen“. Das Championat in Luhmühlen war auch angesichts der Temperaturen von mehr als 30 Grad im Gelände ein Test für die Spiele in Asien. „Es ist zwar nicht so schwül wie in Tokio, aber es ist ein Vorteil, dass die Pferde die Hitze schon einmal erleben“, sagte der Bundestrainer.