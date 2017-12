Millionen-Bonus möglich: Deußer gewinnt in Paris

Der Springreiter Daniel Deußer besitzt nach dem Sieg beim Großen Preis von Paris die Chance auf einen Bonus von 2,25 Million Euro. Der in Belgien lebende Hesse gewann im Sattel von Cornet D'Amour das zur Masters-Serie gehörende Springen in der französischen Hauptstadt. dpa

Mit der schnellsten Runde des Stechens setzte sich der 36-Jährige vor dem Franzosen Simon Delestre mit Ryan und der US-Reiterin Lauren Hough mit Ohlala durch. Deußer erhielt als Prämie 99 000 Euro und kann nun auf eine hohe Bonuszahlung hoffen. Allerdings muss er dafür auch im Februar in Hongkong und das neue Turnier in New York im April gewinnen.

Christian Ahlmann vergab hingegen seine Chance auf eine hohe Bonuszahlung. Der Springreiter aus Marl, der bei der bisher letzten Masters-Station gewonnen hatte, ritt am Sonntag im Sattel von Taloubet nur auf Platz 27. Ahlmann kassierte mit seinem Hengst neun Strafpunkte.

Im Pferdesport konkurrieren zwei ähnliche Serien. Neben den Masters gibt es den Grand Slam mit den Turnieren in Aachen, Genf, Spruce Meadows und 's-Hertogenbosch.

