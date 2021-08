Pferdesport : Reit-Allianz: Apple-Tochter und Microsoft-Schwiegersohn

Hamburg Sie ist die Tochter des Apple-Chefs Steve Jobs, er ist der Schwiegersohn in spe von Microsoft-Gründer Bill Gates - gemeinsam sind Eve Jobs und Nayel Nassar im Reitparcours erfolgreich.

Die 23-jährige Amerikanerin und der 30-jährige Ägypter gewannen im Derby-Park in Hamburg das Springen der Global Champions League, eines Team-Wettbewerbs im Rahmen der Millionen-Serie Global Champions Tour.

Erfolgreiche Reiterinnen mit berühmten Nachnamen sind keine Seltenheit: Jessica Springsteen (29) gewann mit der US-Equipe olympisches Silber in Tokio, sehr zur Freude ihres Vaters, des Sängers Bruce Springsteen („Born in the USA“).