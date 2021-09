Weltfest des Pferdesports : Reitelite beim CHIO: 3G und Drittel der Zuschauerkapazität

Aachen Die Organisatoren des CHIO in Aachen sind erleichtert, dass das größte Reitturnier der Welt trotz der anhaltenden Pandemie und der dadurch bedingten Einschränkungen stattfinden kann.

Am kommenden Freitag beginnt das Weltfest des Pferdesports in der Aachener Soers mit den Wettbewerben der Voltigierer. Das Turnier dauert bis zum 19. September. Die Prüfungen im Springreiten, der Dressur und in der Vielseitigkeit starten am Mittwoch kommender Woche.