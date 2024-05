Reiten: Erfolgreiches Pilotprojekt „Ausbildung am Boden“ Premiere in Rheinland-Pfalz: Erfolgreicher Reitertag als Pilotprojekt „Ausbildung am Boden) beim PSG Trier-Pellingen

Erfolgreiches Pilotprojekt „Ausbildung am Boden“

Die PSG Trier-Pellingen veranstaltete auf ihrer Reitanlage „Am Höthkopf“ in Pellingen erstmals in Rheinland-Pfalz einen Reitertag als Pilotprojekt „Ausbildung am Boden“, der von der Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen Rheinland-Pfalz genehmigt war und für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem PSV Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Luxemburg ausgeschrieben wurde.