Reitsport Die Ergebnisse des Springreiter-Turniers in Bitburg von Samstag

Das Springreiter-Turnier des Reit-, Zucht- und Fahrverein Bitburg e.V. startete am Samstag zunächst mit zwei Jungpferdeprüfungen der Klassen A* und A**. Bei diesen Prüfungen waren junge Pferde am Start, die an den Turniersport herangeführt werden. Ausbildungsstand und Springmanier des Pferdes standen dabei im Vordergrund und wurden mit einer Note bewertet. Außerdem galt es zu beurteilen, welches Potenzial in den einzelnen künftigen Springpferden verborgen ist.