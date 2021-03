Pferde-Herpes : Schockemöhle beklagt fehlende Melde- und Impfpflicht

Berlin Paul Schockemöhle hat kritisiert, dass es in Deutschland für Pferde-Herpes weder eine Melde- noch eine Impfpflicht gibt.

Nach dem Ausbruch einer neuen Virusvariante in Valencia sind mehrere Pferde gestorben, darunter auch in Deutschland. Inzwischen gibt es nicht nur schwere Herpes-Fälle in Europa, sondern auch positive Tests in Katar und in den USA.