Global Champions Tour : Springreiten: Ire Kenny gewinnt Großen Preis in Monaco

Springreiten: Ire Kenny gewinnt Großen Preis in Monaco

Hat auf der Global Champions Tour in Monaco den Großen Preis gewonnen: Der irische Springreiter Darragh Kenny. Foto: Uwe Anspach/dpa

Monaco Der irische Springreiter Darragh Kenny hat auf der Global Champions Tour in Monaco den Großen Preis gewonnen.

Im Stechen setzte sich der 33-Jährige mit Idalville D'Esprit im Stechen fehlerfrei mit der besten Zeit (37,89 Sekunden) durch. Zweiter wurde der Österreicher Max Kühner auf Eic Coriolis Des Isles (38,07) vor dem Belgier Olivier Philippaerts (Legend of Love/38,66).

Die nächste Tour-Etappe steht Ende Juli in Berlin auf dem Programm. Ende August macht die Serie in Hamburg und damit zum zweiten Mal in Deutschland Station.