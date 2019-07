Pferdesport : Springreiter Beerbaum verpasst nur knapp Sieg in Berlin

Berlin/Hickstead 0,35 Sekunden haben Ludger Beerbaum bei der dritten Auflage des Fünf-Sterne-Reitturniers in Berlin zum Sieg im Großen Preis gefehlt.

„Schön, wenn der alte Mann bei der Jagd mitmachen darf“, kommentierte der 55 Jahre alte Beerbaum grinsend das Stechen. Zweitbester deutscher Starter in dem mit 300.000 Euro dotierten Springen war Christian Ahlmann aus Marl, der mit Take A Chance On Me der schnellste Reiter war, aber einen Abwurf hatte und Dritter wurde.

Deußer schob sich trotzdem in der Global Champions Tour vom dritten auf den zweiten Platz. Nach der Station in Berlin, der 13. von 18, führt der Belgier Pieter Devos. Ahlmann liegt als zweitbester Deutscher auf Rang neun.

Nicht in Berlin am Start war Marcus Ehning. Der 45-Jährige startete mit der deutschen Nationalmannschaft im englischen Hickstead, wo sein Pferd Comme il faut am Freitagnachmittag im Nationenpreis einen letzten EM-Test absolvieren sollte. Mit zwei fehlerfreien Runden gelang das vorzüglich und Bundestrainer Otto Becker schwärmte: „Comme il faut sprang heute vom Feinsten.“ Zur Nominierung für die am 19. August beginnenden Europameisterschaften wollte Becker sich am Samstag aber noch nicht äußern: „Das machen wir Mitte der kommenden Woche.“