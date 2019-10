Deutsche Reiter enttäuschen : Springreiter Kukuk nur Elfter beim Weltcup in Oslo

Springreiter Kukuk nur Elfter beim Weltcup in Oslo

Der Springreiter Christian Kukuk muss sich in Oslo mit Rang elf zufrieden geben. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Oslo Die deutschen Springreiter haben beim Weltcup-Turnier in Oslo eine Enttäuschung erlebt. Nur Christian Kukuk (Riesenbeck) erreichte in Norwegen das Stechen der besten Zwölf, dort fehlte ihm aber das Glück und er musste sich mit Rang elf begnügen.

Der Sieg ging an den Schweizer Bryan Balsiger auf Clouzot de Lassus vor Luciana Diniz. Diniz lebt zwar schon viele Jahre in Deutschland, geht aber für Portugal an den Start und saß im Sattel von Vertigo du Desert.