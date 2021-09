CHIO in Aachen : Springreiter nach Sturz-Schreck Nationenpreis-Sechste

Aachen Noch bevor der Nationenpreis beim CHIO in Aachen richtig losgeht, ist die deutsche Springreiter-Equipe dezimiert. Nach einem Sturz in der Vorbereitung fällt Marcus Ehning aus. Seine drei Teamkollegen verpassen den Heimsieg deutlich.

Im prestigeträchtigen Nationenpreis musste sich die Gastgeber-Equipe mit Platz sechs begnügen. Der mit zwei Nullrunden überragende Daniel Deußer auf Killer Queen, Christian Ahlmann auf Clintrexo und David Will auf C-Vier sammelten in dem erstmals mit einer Million Euro dotierten Mannschafts-Wettbewerb 24 Strafpunkte. Erstmals seit 2005 siegte die USA mit vier Fehlerpunkten vor Schweden (8) und Frankreich (12).

Der Abend begann unglücklich für das deutsche Quartett: In der Vorbereitung auf seinen ersten Durchgang stürzte Ehning auf dem Abreiteplatz mit seinem Pferd A la Carte. Sichtlich benommen humpelte der 47-Jährige an den Rand des Platzes unter einen Baum. Sanitäter kümmerten sich sofort um ihn.

Noch vor dem Sturz von Ehning war dem in Belgien lebenden Deußer als deutschem Startreiter eine Nullrunde im ersten Durchgang gelungen. Ahlmann aus Marl legte ebenfalls mit einem fehlfreien Ritt nach. Will aus Dagobertshausen kam mit einem Abwurf ins Ziel. In der Zwischenwertung rangierte das Trio an zweiter Stelle hinter den USA.