Vorwurf der Tierquälerei : Staatsanwaltschaft: Ermittlungen im Fall Beerbaum möglich

Münster Die Staatsanwaltschaft Münster hält Ermittlungen im Fall Ludger Beerbaum nicht für ausgeschlossen.

„Wir haben ein Auge drauf“, erklärte ein Sprecher. Der Sender RTL hatte dem 58 Jahre alten Springreiter in einem Beitrag bei „RTL Extra“ Tierquälerei vorgeworfen.

Demnach soll Beerbaum mutmaßlich die unerlaubte Trainingsmethode des Barrens bei seinen Springpferden angewandt haben. Der aktuell in Wellington in Florida weilende Beerbaum wies die Anschuldigungen vehement zurück und kündigte juristische Schritte an.