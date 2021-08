Pferdesport : Tebbels Pferd vor Aus bei Heim-Europameisterschaft

Riesenbeck Den deutschen Springreitern droht bei der Heim-Europameisterschaft ein schwerer Ausfall. Maurice Tebbels Pferd Don Diarado lahmte in Riesenbeck und konnte nicht am Vet-Check teilnehmen.

„Wahrscheinlich ist es ein Hufgeschwür“, sagte Bundestrainer Otto Becker. „Wir müssen aber abwarten.“ Ob Don Diarado eingesetzt werden kann, entscheidet sich spätestens am Mittwochmorgen vor dem Zeitspringen. „Wir werden zusammen mit unserem Team-Tierarzt Jan Hein Swagemakers und der Familie Tebbel entscheiden, wenn wir mehr wissen“, sagte der Coach. Wichtig sei, dass die Entscheidung im „Sinne des Pferdes getroffen wird“. Sicher dabei sind André Thieme (Plau am See) mit Chakaria, David Will (Marburg) mit C-Vier und Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai.