Zehn-Millionen-Euro-Pferd : Totilas-Kauf vor zehn Jahren: Hype um den Wunderhengst

Mühlen Neun Kamerateams und fast doppelt so viele Fotografen bei der Vorstellung eines Pferdes zeugen vom beispiellosen Medienrummel: Der im Herbst 2010 gekaufte Totilas fasziniert nicht nur Dressurfans. Und erlebt ein trauriges Ende im Sport.

Auch zehn Jahre danach scheint Paul Schockemöhle noch immer erstaunt. „Es hat noch nie so einen Hype gegeben wie um ihn“, sagte der Pferdehändler über den spektakulären Transfer von Totilas im Herbst 2010.

Der schwarze Schönling und vermeintliche Gold-Garant aus den Niederlanden sorgte für ein nie da gewesenes Interesse an der Dressur. „Das Pferd hat alle gefesselt“, sagt Dennis Peiler, Sportchef bei der deutschen Reiterlichen Vereinigung FN.

Mit großem Getöse wurde der Wunderpferd genannte Hengst vorgestellt, der geschätzte zehn Millionen Euro kostete und nicht nur Schockemöhles Fantasie beflügelte. „Diese utopische Summe hat alles potenziert“, sagt der FN-Sportchef. „Das war eine neue Dimension. So etwas erregt Aufmerksamkeit.“ So viel Geld für ein Dressurpferd, das hat es nach Einschätzungen von Experten weder davor noch danach gegeben.

Am 26. Oktober 2010 bestätigte Schockemöhle den Kauf, aber nicht den Preis. „Es ist nach meiner Kenntnis das teuerste Pferd in den olympischen Disziplinen“, sagte er damals. Und: „Man ist verliebt und begeistert, wenn man das Pferd gesehen hat.“ Totilas erinnerte viele an das TV-Pferd Black Beauty.