Hertha-Investor : Warum Windhorst jetzt auch im Reitsport Millionen ausgibt

Berlin Das Pferdsport-Engagement von Lars Windhorst ist nicht so groß wie das bei Hertha und schon gar nicht so spektakulär wie beim Klinsmann-Abgang. Aber das Investment bei der jetzt beginnenden Global Champions Tour dürfte viel attraktiver sein.

Mit seinem Unternehmen Tennor übernahm der Hertha-Investor nur kurz nach dem Jacht-Abend mit den Berliner Kickern Anteile an der Global Champions Tour. Die höchst dotierte Springsport-Serie der Welt, die an diesem Wochenende in Doha beginnt, schüttet als Gesamtpreisgeld mehr als 40 Millionen Euro aus.

Dass Reitsport für Tennor deutlich lukrativer als die Hertha ist, liegt vor allem am Publikum. Die VIP-Tische der Turniere, die teils an exquisiten Orten wie Saint-Tropez, Cannes oder Monaco stattfinden, sind ein prima Ort für einen Vermögensverwalter. „Die Zielgruppe ist durchaus lukrativ, weil viele sehr wohlhabende Menschen in diesem Sport sind“, erklärte Volker Wulff, der die deutschen Stationen der Global Champions Tour in Hamburg und Berlin organisiert. „Man trifft Menschen, mit denen man Geschäfte machen kann, die man sonst nicht so ohne weiteres in so einer zwanglosen Situation trifft.“