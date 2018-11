später lesen „German Masters“ in Stuttgart Was bei Deutschlands größtem Hallen-Reitturnier wichtig ist FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Twittern

Teilen



Alle Weltmeister sind da. Das Reitturnier „German Masters“ in Stuttgart bietet eine in Deutschland einmalige Vielfalt. Die Gold-Gewinner in drei olympischen Pferdesport-Disziplinen reiten am Wochenende in der Schleyer-Halle. dpa