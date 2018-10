später lesen Erst Hochzeit, dann Arbeit Weltmeisterin Blum reitet erstmals Weltcup-Serie FOTO: Dirk Caremans FOTO: Dirk Caremans Teilen

Weltmeisterin Simone Blum reitet in dieser Saison erstmals im Weltcup. Die 29 Jahre alte Springreiterin aus Zolling in Bayern beginnt die Hallenserie allerdings nicht am Wochenende in Oslo, sondern erst auf der dritten Etappe Ende des Monats in Verona. dpa