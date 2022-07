CHIO : Ziel der Springreiter: Ein Sieg im Großen Preis von Aachen

Aachen Im Tennis ist es Wimbledon, im Golf ist es Augusta - und im Springreiten ist es Aachen. Ein Sieg im Großen Preis beim CHIO ist für jeden Reiter das Sehnsuchtsziel. Neben Prestige winkt Geld.

„Einmal hier zu gewinnen, ist etwas, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Es ist etwas sehr, sehr Spezielles. Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle Reiter“, sagte Christian Ahlmann. Der 47-Jährige aus Marl durfte den Triumph in dem Reitstadion in der Soers mit einem Fassungsvermögen von 40.000 Menschen schon einmal erleben: 2014 gewann er auf Codex One.