EM in der Ukraine : Rekordeuropameister Hausding holt nächste Medaille

Kiew Rekordeuropameister Patrick Hausding hat bei der Wassersprung-EM in der Ukraine seine nächste Medaille gewonnen. Nach zweimal Gold in Kiew freute sich der 30-Jährige über Silber im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett.

„An den Russen bin ich heute nicht herangekommen. Der hat heute ein Superserie hingelegt und verdient gewonnen. Aber das soll mich nicht stören, ich bin mit Silber auch sehr zufrieden“, sagte Hausding, der am Samstag mit Lars Rüdiger im Synchronspringen auf das Podest will. „Nach dem vierten Platz bei der WM würde ich mir wünschen, wenn ich ihm eine Medaille mitschenken kann. Danach geht es dann endlich drei Wochen in Urlaub.“ Und dann geht der Blick Richtung Olympia in Tokio.