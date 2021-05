Wasserspringen : Rekordmann mit Medaillengarantie - Hausding fit für Olympia

Budapest Wenn es ernst wird, ist auf Patrick Hausding immer Verlass. Deutschlands bester Wasserspringer schraubt und dreht sich seit mehr als einem Jahrzehnt zu Medaillen. I

Der Sieg am Mittwoch in Budapest, das erste deutsche Gold und Hausdings zweite Medaille der Titelkämpfe, erfolgte zwar in einer nicht-olympischen Disziplin. Doch der Auftritt macht schon viel Hoffnung für die Sommerspiele in zwei Monaten. Nach Silber 2008 im Synchronspringen vom Turm mit Sascha Klein und Bronze 2016 im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett würde er in Tokio seine olympische Karriere liebend gerne mit einer weiteren Medaille beenden.