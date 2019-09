Turnier in Nur-Sultan : Ringer-Team um Stäbler reist optimistisch zu WM

Turnier in Nur-Sultan

Nur-Sultan Die deutschen Ringer um Dreifach-Weltmeister Frank Stäbler reisen selbstbewusst zu der WM nach Kasachstan.

„Wir haben ein unglaublich starkes Team wie schon lange nicht mehr“, sagte der 30 Jahre alte Ausnahmeathlet vor seinem für Mittwoch geplanten Flug nach Nur-Sultan, dem ehemaligen Astana. Dort steht vom 14. bis 22. September der Jahreshöhepunkt der Ringer an. Stäbler will nach dreimal WM-Gold in Serie wieder um Medaillen kämpfen und sich für Olympia 2020, den letzten Wettkampf seiner Karriere, qualifizieren.