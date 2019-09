Mitfavorit chancenlos : Ringer-WM: Stäbler scheitert - Kudla im Halbfinale

Nach dem Sieg über den Iraner Ramin Taherisartang steht Denis Maksymilian Kudla im Halbfinale. Foto: Kadir Caliskan.

Nur-Sultan Fassungslos schlurfte Frank Stäbler von der Matte der Barys Arena von Nur-Sultan. Der deutsche Top-Ringer ist bei den Weltmeisterschaften in Kasachstan schon im Achtelfinale gescheitert und muss seinen Traum vom vierten WM-Gold in Serie früh begraben.

Gegen den Kubaner Ismael Borrero Molina hatte Stäbler am Sonntag in der Griechisch-Römisch-Klasse bis 67 Kilogramm keine Chance und unterlag nach 1:38 Minuten mit 0:11 wegen technischer Unterlegenheit.

Der Athlet aus Musberg muss hoffen, dass Molina am Nachmittag das Finale erreicht. Nur dann darf er nämlich in der Hoffnungsrunde am Montag nochmal ran und hat weiter die Chance auf Bronze und - noch viel wichtiger - die Qualifikation für die Olympischen Spiele.

Sein Ticket für Tokio 2020 hat indes Denis Kudla sicher. In der Klasse bis 87 Kilogramm kämpfte er sich bis ins Halbfinale und ringt am Nachmittag gegen Dschan Belenjuk aus der Ukraine um den Einzug in das Gold-Duell am Montag. Der 24-Jährige kann die erste deutsche Finalteilnahme bei der WM erreichen und nach Olympia-Bronze 2016 und WM-Silber 2017 den größten Erfolg seiner Karriere feiern.

Am Sonntag stand zudem noch das Bronze-Duell von Michael Widmayer in der nicht-olympischen Kategorie bis 72 Kilogramm an. Ausgeschieden ist dagegen Peter Öhler in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm.

Die größte Enttäuschung aber erlebte Stäbler. Nachdem sich der Musberger für seine Olympia-Chance mit einer Extrem-Diät auf 67 Kilogramm runtergehungert hatte, erwischte er zwar einen guten Start mit zwei klaren Siegen gegen Mirsobek Rachmatow aus Usbekistan und den Norweger Morten Thoresen. Gegen Molina, der 2016 in der Klasse bis 59 Kilogramm Olympiasieger geworden war, aber fand er überhaupt kein Mittel. Nachdem der Karibik-Kämpfer den Deutschen mit einem großen Wurf auf die Matte schickte, war das Duell früh vorbei.