Turnier in Sheffield : Ronnie O'Sullivan zum siebten Mal Snooker-Weltmeister

Sheffield Diesen Titel will Ronnie O'Sullivan unbedingt. Der markante Engländer zieht nach WM-Trophäen mit dem Schotten Hendry gleich. Dabei wird ihm jüngst geraten, er könne allmählich zurücktreten.

Für O'Sullivan verlief das Turnier nach Maß

Nach 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 und 2020 schlug der für sein polarisierendes Auftreten bekannte O'Sullivan ein siebtes Mal zu - der Schotte Hendry schaffte diese Anzahl an Titeln zwischen 1990 und 1999. „Das ist eine große Ehre für mich, die Zahl der WM-Trophäen mit ihm zu teilen. Er hat Snooker auf ein ganz neues Level gehoben“, lobte Hendry. Widersacher Trump war in weiten Phasen des Finalduells Statist und konnte „The Rocket“ zu keinem Zeitpunkt wirklich gefährden.

„The Rocket“ polarisiert wie kein Zweiter

O'Sullivans Karriere war von Suchtproblemen und Depressionen begleitet. In dem Gentleman-Sport polarisiert „The Rocket“ wie kein Zweiter, das zeigte sich in Anflügen auch im Finale. In der ersten Session am Vortag hatte er sich mit Schiedsrichter Olivier Marteel angelegt. Erst verwickelte der Primus den Referee in eine lautstarke Diskussion, später sagte er im TV-Interview bei Eurosport: „Ich denke, er sucht nur nach Ärger.“ Im Snooker gilt so eine Aussage schon als Affront.