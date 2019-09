„Man muss realistisch bleiben“ : Ruder-Weltmeister Zeidler denkt an Karriereende

München Einer-Ruderer Oliver Zeidler (23) denkt an ein frühzeitiges Ende seiner Laufbahn.

„Ich habe mich ins Rudern verliebt. Deshalb möchte ich bis zu den Olympischen Spielen 2024 weitermachen“, sagte der Weltmeister in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Aber man muss realistisch bleiben und schauen, was bringt mir das für später? Man kann halt nicht sein ganzes Leben lang rudern.“ In fünf Jahren finden die Spiele in Paris statt.