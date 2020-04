Olympiasieger : Ruderer Gruhne: Lebensplanung „durcheinander gewirbelt“

Potsdam Die Verlegung von Olympia in Tokio um ein Jahr hat für den Brandenburger Ruder-Olympiasieger Hans Gruhne in der Coronavirus-Krise auch die privaten Pläne durcheinander gebracht.

Seine Freundin Theresa werde nach ihrer Babypause einen Job in einem Notariatsbüro antreten und mit Tochter Amelie vorerst wieder bei ihren Eltern nahe Stuttgart einziehen, sagte der 31-Jährige der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. „Ich wäre ursprünglich noch vier Monate in Potsdam und dann nach den Olympischen Spielen in ein gemeinsames Haus nachgezogen. Aber nach der Verschiebung der Spiele in Tokio um ein Jahr werden nun plötzlich aus vier wohl 16 Monate.“