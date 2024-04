Ruder-EM in Szeged Ruderer schöpfen Mut für Paris - Dritter Titel für Zeidler

Der Sieg bei den Titelkämpfen in Szeged vor Olympiasieger Stefanos Ntouskos aus Griechenland bescherte dem Weltmeister den dritten kontinentalen Skiff-Triumph nach 2019 und 2021. „Das ist ein schöner Titel. Aber letztlich zählt in diesem Jahr nur ein Rennen - das Finale in Paris“, kommentierte der 27 Jahre alte Münchner. „Eine Olympia-Medaille ist das Einzige, was in meiner Sammlung noch fehlt.“