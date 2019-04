später lesen Gradmesser für die Frühform Ruderer starten in Köln Rennen um Olympia-Startplätze Teilen

Die deutschen Ruderer starten in die vorolympische Saison. Mit den nationalen Kleinboot-Meisterschaften an diesem Wochenende auf dem Fühlinger See in Köln beginnt der Kampf um die Rollsitze in den 14 olympischen Wettkampfklassen. dpa