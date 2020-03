Olympia-Verschiebung : Ruderer Zeidler: „Essen im Hals stecken geblieben“

Berlin Für die deutsche Ruder-Hoffnung Oliver Zeidler war die Verschiebung der Olympischen Sommerspiele ein „Schlag ins Gesicht“.

Der Welt- und Europameister schilderte in einem Interview des „Spiegel“, wie er von der Absage der Spiele in Tokio für dieses Jahr erfahren habe. „Ich saß gerade mit meiner Familie zu Hause beim Mittagessen. Es gab Fisch und Kartoffeln. Auf einmal hat mein Handy nicht mehr aufgehört zu vibrieren. Auf dem Display waren dann viele Nachrichten: 'Hast Du es schon gesehen? Olympia auf 2021 verschoben.' Da ist mir das Essen erst mal im Hals stecken geblieben.“ Er sei darauf eingestellt gewesen, dass sich das IOC Zeit nimmt mit der Entscheidung, weil das so angekündigt worden war.