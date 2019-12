Kurzbahn-EM : Rückenschwimmer Diener in Vorläufenin Medaillenform

Rückenschwimmer Diener in Vorläufenin Medaillenform

Glasgow Rückenschwimmer Christian Diener hat Hoffnungen auf einen erfolgreichen Start der deutschen Mannschaft bei der Kurzbahn-EM in Schottland geweckt.

Über 200 Meter qualifizierte sich der 26-Jährige in Glasgow als Schnellster aller Vorläufe für das Finale. Ebenfalls gut in Form präsentierte sich zum Auftakt über 100 Meter Schmetterling Marius Kusch, der als Zweitbester der Vorläufe in das Halbfinale einzog.