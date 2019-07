WM in Budapest : Säbel-Bundestrainer Szabo kritisiert Terminkalender

WM in Budapest

Die Fecht-WM findet derzeit in Budapest statt. Foto: Marius Becker.

Budapest Bundestrainer Vilmos Szabo hat den internationalen Terminkalender im Fechten kritisiert.

Dass zwischen der EM in Düsseldorf und der WM in Budapest nur gut drei Wochen lagen, sei „nicht normal“, sagte der Chef der deutschen Säbelfechter nach dem ersten Hauptrundentag in der ungarischen Hauptstadt. Vor allem, weil beide Turniere „so wichtig“ für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 seien.