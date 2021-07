Sommerspiele in Tokio : Säbelfechter enttäuschen: Hartung und Szabo draußen

Sommerspiele in Tokio

Fechter Max Hartung (r) ist in Tokio ausgeschieden. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Tokio Die deutschen Säbelfechter um Athletensprecher Max Hartung haben die erhoffte Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio verpasst.

Hartung unterlag im Achtelfinale dem Iraner Ali Pakdaman in der Makuhari Messe-Halle B mit 9:15. Sein Teamkollege Matyas Szabo verlor in der Runde der letzten 16 mit 13:15 gegen den Russen Kamil Ibragimow. Dieser hatte im Sechzehntelfinale zuvor schon den dritten deutschen Starter, Benedikt Wagner, besiegt.

In seinem Auftaktduell mit dem Ungarn Tamas Decsi hatte sich Hartung noch souverän mit 15:8 durchgesetzt. Gegen den in der Weltrangliste 19 Plätze hinter ihm liegenden Pakdaman tat sich der 31-Jährige dann aber von Anfang an schwer. Seine Niederlage nahm er abgesehen von einem leichten Kopfschütteln fast schon stoisch zur Kenntnis. Nur wenige Augenblicke später musste sich eine Planche weiter auch der 29-jährige Szabo nach einem spannenden Gefecht geschlagen geben. Auch Wagner hatte gegen Ibragimow eine Runde zuvor mit 13:15 verloren.