Finale in Philadelphia : San Francisco überrollt Vancouver im Overwatch-League-Finale

Finale in Philadelphia

Philadelphia San Francisco Shock ist der Champion der Overwatch League 2019. Das koreanisch-amerikanische Team besiegte den Kontrahenten Vancouver Titans mit einem klaren 4:0.

SFS ging im Finale mit einer überzeugenden Leistung früh in Führung. Auf der Karte Lijiang Tower, auf der die Spieler bestimmte Punkte eine Zeitlang kontrollieren müssen, holten sie sich ohne Probleme zwei Siege und damit den ersten Punkt im Finale.

Auf der zweiten Karte Eichenwald setzte SFS das Tempo fort. Auf der Hybrid-Karte, bei der auf der Angriffsseite zunächst ein Punkt kontrolliert und dann ein Fahrzeug begleitet werden muss, beendeten sie schnell alle Objectives und damit die Führung auf der Karte. Den Titans gelangen in der Verteidigung lediglich drei Eliminierungen.

Nach dem Seitenwechsel wachte Vancouver endlich auf und konnte im Angriff souverän ausgleichen. In einer extrem knappen Entscheidungsrunde konnte SFS jedoch auch diese Karte gewinnen und baute damit die Führung auf 2:0 aus.

Auch auf der letzten Karte der Serie Gibraltar, auf der ein Fahrzeug begleitet werden muss, ging SFS in der Offensive zunächst in Führung und verteidigte diese zum 4:0-Sieg und 1,1 Millionen US-Dollar Preisgeld.

San Francisco Shock hat einen beeindruckenden Lauf in den Playoffs der Overwatch League hinter sich: Nach der 3:4-Niederlage gegen Atlanta Reign im Viertelfinale der Upper Bracket musste sich das Team durch die gesamte Lower Bracket kämpfen. Dabei verlor es bis zum Finale keine einzige Map und entschied jede Begegnung mit 4:0. Insgesamt konnten SFS 20 Maps in Folge gewinnen - Rekord in der Overwatch League.